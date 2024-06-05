GÜNCELLEME - Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Mehmet Sıddık Akış ve diğer sanıklar hakkında 2009-2013 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oluşumlarda faaliyet gösterdikleri, molotofkokteyli ve taşlı saldırıları organize ettikleri iddiasıyla dava açılmıştı.

Sanıklardan B.K. ve A.Ö'nün beraat ettiği duruşmada, E.Ö. hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan diğer sanıklar İzzet Belge, Hıfzullah Kansu, Kadriye İlbaş, Mikail Atan, Seyhan Şahin, Faruk Yıldız'ın 8 yıl 9'ar ay, Tahir Koç, Hüsna Sağın ve Hamdiye Çiftçi Öksüz'ün ise 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaayı sunduklarını ve sanıkların cezalandırılmalarını talep ettiklerini belirtti.

Diğer sanıklar ile avukatlar da yaptıkları savunmada suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Akış, yargılamanın siyasi olduğunu iddia etti.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Akış ve avukatlar katıldı, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar katılmadı.

Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.