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        Bakırhan ve Hatimoğulları, Mehmet Sıddık Akış'a verilen hapis cezasını değerlendirdi

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış'a "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 20:49 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:49
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        Bakırhan ve Hatimoğulları, Mehmet Sıddık Akış'a verilen hapis cezasını değerlendirdi
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        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış'a "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bazı milletvekilleri ve partilerle Hakkari'ye gelen Bakırhan, DEM Parti İl Başkanlığı binasının bulunduğu sokakta yaptığı açıklamada, alınan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

        Görevden uzaklaştırılan Akış'a 10 yıldır süren davadan 19 yıl 6 ay ceza verildiğini belirten Bakırhan, "Biz kayyumunuzu ve Sıddık başkanımıza vermiş olduğunuz cezaları tanımıyoruz. Bir gün Sıddık başkanımız tekrar özgürleşecek ve bu kenti yönetecektir." dedi.

        Hatimoğulları da duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini hatırlatarak, "Bu karar bizim için yok hükmündedir. Halk, DEM Parti'nin yanında bir tavır belirlemiştir. Hakkari halkı 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeye bugün alanlarda, meydanlara sahip çıkmaya devam ediyor." diye konuştu.

        Duruşmanın ardından bazı kadınlar da Bulvar Caddesi'nde güvenlik önlemi alan polislerin önünde durarak karara tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kadınları sakinleştirmeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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