Bakırhan ve Hatimoğulları, Mehmet Sıddık Akış'a verilen hapis cezasını değerlendirdi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Sıddık Akış'a "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı milletvekilleri ve partilerle Hakkari'ye gelen Bakırhan, DEM Parti İl Başkanlığı binasının bulunduğu sokakta yaptığı açıklamada, alınan güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

Görevden uzaklaştırılan Akış'a 10 yıldır süren davadan 19 yıl 6 ay ceza verildiğini belirten Bakırhan, "Biz kayyumunuzu ve Sıddık başkanımıza vermiş olduğunuz cezaları tanımıyoruz. Bir gün Sıddık başkanımız tekrar özgürleşecek ve bu kenti yönetecektir." dedi.