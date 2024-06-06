Yüksekova'da özel gereksinimli öğrenciler fidan dikti

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde yapılan programda, özel gereksinimli öğrenciler, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Turan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve polislerle fidanları toprakla buluşturdu, can suyu verdi.

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