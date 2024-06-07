Çukurca'da vatandaşlar çeltik ekimini imece usulüyle yapıyor

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde çiftçiler, el birliğiyle tarlalarda çeltik ekimini sürdürüyor.

Ilıman iklimi sayesinde incir, nar, Trabzon hurması ve susam gibi ürünlerin yetiştirildiği ilçede, havanın ısınmayla başlayan çeltik mesaisi devam ediyor.

Ekimi ve hasadının zorluğu nedeniyle uzun yıllardır çeltik ve susam üretimini yardımlaşarak yapan yöre sakinleri, her gün bir ailenin tarlasında çalışıyor.

Günün ilk ışıklarıyla gittikleri tarlalarda oluşturdukları "çeltik tavası" adı verilen alanlara tohum eken çiftçiler, meşakkatli sürecin ardından ürettikleri pirincin bir kısmını kendi ihtiyaçları için ayırıyor, kalan kısmını da satarak gelir elde ediyor.

Çiftçilerden İdris Sevi, ilçede mayıs ayının ortalada pirinç ekimine başlandığını, kendisi de dedesinden kalma arazide ekim yaptığını söyledi. Çeltik ekiminin zahmetli olduğunu belirten Sevi, "Sağ olsun arkadaş gelerek yardım etti. Havuz şeklinde bölümler yapıyoruz. Sonra suyla dolduruyoruz. Suyun ısınması için bir süre bekledikten sonra tohum atıyoruz. Birbirimize yardım ederek bu işi yapıyoruz. Tek başına yapılacak bir iş değil. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Her gün bir tarlayı bitiriyoruz. Hasatı da yine yardımlaşarak yapıyoruz. Köyümüzdeki hemen herkes çeltik ekiyor." diye konuştu.