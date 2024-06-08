Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 200 bin liradan satışa sunuldu

        Hakkari'de 200 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Poyraz" adı verilen tosun alıcısını bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 200 bin liradan satışa sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de 200 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Poyraz" adı verilen tosun alıcısını bekliyor.

        Berçelan Mahallesi'nde besicilik yapan Orhan Karagöz, 2 yıldır özenle beslediği tosunu satışa çıkardı.

        "Poyraz" adı verilen 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun için 200 bin lira fiyat belirlendi.

        Karagöz, 2 yıldır gözü gibi baktığı tosunu Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardığını söyledi.

        Tosununa çocuk gibi baktığını belirten Karagöz, "Her gün düzenli bir şekilde yemini, suyunu veriyorum. Bütün hayvanlarıma güzel bakıyorum ama benim için Poyraz'ın yeri çok farklı. 200 bin liraya satışa sundum. Çiftliğimizin en gözde hayvanı." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        YKS'de ilk oturum TYT başladı
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
        Yasal sınırın 5 katı alkolle çarptı öldürdü! Bir canın bedeli 6 ay!
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        LED ekran böyle devrildi!
        LED ekran böyle devrildi!
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Fahri doktorası iptal, bağışı iade
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        En acı realite şov
        En acı realite şov
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        Ahengi bozan o sevgili
        Ahengi bozan o sevgili
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İstanbul Sanayi Odası heyeti Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        İstanbul Sanayi Odası heyeti Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        Çukurcalı çocuklar "Pofu" adlı tiyatro oyununu izledi
        Çukurcalı çocuklar "Pofu" adlı tiyatro oyununu izledi
        Tuncer Bakırhan: İlk defa Edirne'den Hakkari'ye kadar herkes kayyıma karşı...
        Tuncer Bakırhan: İlk defa Edirne'den Hakkari'ye kadar herkes kayyıma karşı...
        Hakkari'de turizmin geliştirilmesi için tanıtım atağı başlatıldı
        Hakkari'de turizmin geliştirilmesi için tanıtım atağı başlatıldı
        Çukurca'da vatandaşlar çeltik ekimini imece usulüyle yapıyor
        Çukurca'da vatandaşlar çeltik ekimini imece usulüyle yapıyor
        30 yıl sonra köylerine geri dönüyorlar
        30 yıl sonra köylerine geri dönüyorlar