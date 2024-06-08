Hakkari'de 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 200 bin liradan satışa sunuldu
Hakkari'de 200 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Poyraz" adı verilen tosun alıcısını bekliyor.
Hakkari'de 200 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Poyraz" adı verilen tosun alıcısını bekliyor.
Berçelan Mahallesi'nde besicilik yapan Orhan Karagöz, 2 yıldır özenle beslediği tosunu satışa çıkardı.
"Poyraz" adı verilen 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun için 200 bin lira fiyat belirlendi.
Karagöz, 2 yıldır gözü gibi baktığı tosunu Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardığını söyledi.
Tosununa çocuk gibi baktığını belirten Karagöz, "Her gün düzenli bir şekilde yemini, suyunu veriyorum. Bütün hayvanlarıma güzel bakıyorum ama benim için Poyraz'ın yeri çok farklı. 200 bin liraya satışa sundum. Çiftliğimizin en gözde hayvanı." dedi.
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