İstanbul Sanayi Odası heyeti Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Hakkari'deki programları kapsamında Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasını (YÜTSO) ziyaret eden Bahçıvan ve beraberindekiler, oda başkanı Salih Özdemir ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı.

Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden, yürütülen çalışmalar ve ilçe hakkında bilgi alan Bahçıvan, daha sonra DEMETER Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifinde düzenlenen programa katıldı.

Erdal Bahçıvan, burada yaptığı açıklamada Şırnak'taki programlarının ardından Hakkari'ye ve Yüksekova'ya geldiklerini söyledi.

Kendileri için her noktası değerli izlenimler oluşturan, gelecek adına umut veren bir program olduğunu belirten Bahçıvan, şöyle konuştu:

"Bizim için en önemli nokta bölgenin bir huzur ortamına kavuşmuş olması. Bu konuda emeği geçen, katkı sunan herkese, bölge halkına ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Bölgenin elde ettiği huzuru pozitif yönde geliştirmesi ve bu bölgenin fırsatlarının başka alanlara kaydırılması bir anlam ve değer ifade edecek. Seyahatimiz de hem buna şahit olmak hem de bölgenin geleceğine dönük gelişmeleri yerinde görmek adına iyi bir örnek teşkil edecek diye umuyorum. Hem aramızdaki sanayici arkadaşlarımız hem de bizimle beraber olan medya mensupları burada elde ettikleri değerli görüş ve fikirleri başka alanlarda kullanarak bu konunun pozitif anlamda yayılması noktasındaki görevlerini yapacaklar diye düşünüyorum."