Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        İstanbul Sanayi Odası heyeti Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Sanayi Odası heyeti Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyet, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Hakkari'deki programları kapsamında Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasını (YÜTSO) ziyaret eden Bahçıvan ve beraberindekiler, oda başkanı Salih Özdemir ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı.

        Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden, yürütülen çalışmalar ve ilçe hakkında bilgi alan Bahçıvan, daha sonra DEMETER Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifinde düzenlenen programa katıldı.

        Erdal Bahçıvan, burada yaptığı açıklamada Şırnak'taki programlarının ardından Hakkari'ye ve Yüksekova'ya geldiklerini söyledi.

        Kendileri için her noktası değerli izlenimler oluşturan, gelecek adına umut veren bir program olduğunu belirten Bahçıvan, şöyle konuştu:

        "Bizim için en önemli nokta bölgenin bir huzur ortamına kavuşmuş olması. Bu konuda emeği geçen, katkı sunan herkese, bölge halkına ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Bölgenin elde ettiği huzuru pozitif yönde geliştirmesi ve bu bölgenin fırsatlarının başka alanlara kaydırılması bir anlam ve değer ifade edecek. Seyahatimiz de hem buna şahit olmak hem de bölgenin geleceğine dönük gelişmeleri yerinde görmek adına iyi bir örnek teşkil edecek diye umuyorum. Hem aramızdaki sanayici arkadaşlarımız hem de bizimle beraber olan medya mensupları burada elde ettikleri değerli görüş ve fikirleri başka alanlarda kullanarak bu konunun pozitif anlamda yayılması noktasındaki görevlerini yapacaklar diye düşünüyorum."

        Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Özdemir ise "Türkiye'nin en büyük kuruluşu olan İstanbul Sanayi Odası'nı misafir ediyoruz. Bu ziyaret bize heyecan verdi, çünkü Yüksekova gelecek vadediyor. Önümüzdeki süreçte Organize Sanayi Bölgemiz açılacak. İş insanlarını buraya çekmeye çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizle istişarelerde bulunduk. İstanbul Sanayi Odası heyetine teşekkür ederim." dedi.

        Programa Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        "Sadeleştirme adımlarımız sürecek"
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Müfredat değişikliğinin gizli bir ajandası mı var? Dünkü toplantıdan çarpıcı notlar…
        Burası Ağrı Dağı! İşte 2 bin 500 rakımdaki meteor çukuru
        Burası Ağrı Dağı! İşte 2 bin 500 rakımdaki meteor çukuru
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        Ahengi bozan o sevgili
        Ahengi bozan o sevgili
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 200 bin liradan satışa su...
        Hakkari'de 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 200 bin liradan satışa su...
        İstanbul Sanayi Odası heyeti Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        İstanbul Sanayi Odası heyeti Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        Çukurcalı çocuklar "Pofu" adlı tiyatro oyununu izledi
        Çukurcalı çocuklar "Pofu" adlı tiyatro oyununu izledi
        Tuncer Bakırhan: İlk defa Edirne'den Hakkari'ye kadar herkes kayyıma karşı...
        Tuncer Bakırhan: İlk defa Edirne'den Hakkari'ye kadar herkes kayyıma karşı...
        Hakkari'de turizmin geliştirilmesi için tanıtım atağı başlatıldı
        Hakkari'de turizmin geliştirilmesi için tanıtım atağı başlatıldı
        Çukurca'da vatandaşlar çeltik ekimini imece usulüyle yapıyor
        Çukurca'da vatandaşlar çeltik ekimini imece usulüyle yapıyor