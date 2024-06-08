Hakkari'de YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
Hakkari'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolasıyla toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi.
Hakkari'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolasıyla toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde YKS nedeniyle kentin belli noktalarında toplu taşıma araçları hazır bekletildi.
Sınava girecek öğrenciler, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandı.
Yarın yapılacak YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi için de ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.