Hakkari'de YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

Yarın yapılacak YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi için de ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde YKS nedeniyle kentin belli noktalarında toplu taşıma araçları hazır bekletildi.

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