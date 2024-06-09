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        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki polis ve eşi yaralandı

        Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis ve eşi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 18:39 Güncelleme: 09.06.2024 - 18:39
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        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki polis ve eşi yaralandı
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        Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis ve eşi hastaneye kaldırıldı.

        Hakkari-Çukurca kara yolu Olgunlar köyü yakınında polis memuru C.Y. yönetimindeki 06 ABH 29 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bir bölümü suya giren araçtaki polis ile öğretmen eşi A.K.Y, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerce çıkarıldı.

        Kazada ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, yaralıların çıkarılmasının ardından tamamen suya gömülen otomobilin bulunduğu bölgede arama çalışması yaptı.

        Yaralıların çıkarılmasına yardımcı olan vatandaşlardan Fırat Artuş, kazayı gören kuzeninin kendilerinden yardım istediğini söyledi.

        Kaza yerine geldiklerinde aracın suyun içinde ters durduğunu anlatan Artuş, "Yaralıları araçtan çıkarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Daha sonra aracı ters çevirdik. Yaralıları çıkardıktan sonra yola getirdik, ekipler müdalahe etti. Birkaç dakika sonra araçları suya kapıldı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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