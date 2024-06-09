Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki polis ve eşi yaralandı

Kaza yerine geldiklerinde aracın suyun içinde ters durduğunu anlatan Artuş, "Yaralıları araçtan çıkarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Daha sonra aracı ters çevirdik. Yaralıları çıkardıktan sonra yola getirdik, ekipler müdalahe etti. Birkaç dakika sonra araçları suya kapıldı." dedi.

Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, yaralıların çıkarılmasının ardından tamamen suya gömülen otomobilin bulunduğu bölgede arama çalışması yaptı.

Bir bölümü suya giren araçtaki polis ile öğretmen eşi A.K.Y, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerce çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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