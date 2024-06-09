Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        GÜNCELLEME - Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı

        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobilin polis memuru sürücüsü yaralandı, öğretmen eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:46 Güncelleme: 09.06.2024 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobilin polis memuru sürücüsü yaralandı, öğretmen eşi hayatını kaybetti.

        Hakkari-Çukurca kara yolu Olgunlar köyü yakınında polis memuru Cihat Yıldız yönetimindeki 06 ABH 29 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bir bölümü suya giren araçtaki polis memuru Yıldız ile öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerce çıkarıldı.

        Yıldız çifti, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ayşe Koç Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Yıldız'ın tedavisi devam ediyor.

        Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, tamamen suya gömülen otomobilin bulunduğu bölgede arama çalışması yaptı.

        Vatandaşlardan Fırat Artuş, kazayı gören kuzeninin kendilerinden yardım istediğini söyledi.

        Kaza yerine geldiklerinde aracın suyun içinde ters durduğunu anlatan Artuş, "Yaralıları araçtan çıkarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Daha sonra aracı ters çevirdik. Yaralıları çıkardıktan sonra yola getirdik, ekipler müdahale etti. Birkaç dakika sonra araçları suya kapıldı."dedi.

        Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Furkan Berber ile İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, hastaneyi ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Kent merkezindeki Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Yıldız'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Antalya'ya uğurlanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki polis ve eşi yaralandı
        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki polis ve eşi yaralandı
        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu; boğulma tehlikesi geçiren çift kurtarıldı
        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu; boğulma tehlikesi geçiren çift kurtarıldı
        Hakkari'de YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
        Hakkari'de YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
        İstanbul Sanayi Odası heyeti Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu
        İstanbul Sanayi Odası heyeti Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu
        Hakkari'de 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 200 bin liradan satışa su...
        Hakkari'de 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun 200 bin liradan satışa su...
        İstanbul Sanayi Odası heyeti Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
        İstanbul Sanayi Odası heyeti Hakkari'de ziyaretlerde bulundu