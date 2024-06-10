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        Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

        Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru Cihat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:33
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        Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu yaralanan polis memuru hayatını kaybetti
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        Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memuru Cihat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hakkari-Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınında dün kullandığı otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Vali Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Hakkari-Çukurca kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanarak tedavi altına alınan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mesai arkadaşım polis memuru Cihat Yıldız'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Polis memuru Cihat Yıldız'ın yönetimindeki 06 ABH 29 plakalı otomobil, dün Hakkari-Çukurca kara yolu Olgunlar köyü yakınında kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrilmişti.

        Kazada ağır yaralanan Yıldız ile öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız hastaneye kaldırılmıştı.

        Ayşe Koç Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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