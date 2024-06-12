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        Hakkari Vali Yardımcısı Karadağ, Çanaklı köyü sakinleriyle bir araya geldi

        Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, köylerinin yolunda çalışma başlatılan Çanaklı köyü sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:32 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:32
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        Hakkari Vali Yardımcısı Karadağ, Çanaklı köyü sakinleriyle bir araya geldi
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        Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, köylerinin yolunda çalışma başlatılan Çanaklı köyü sakinleriyle bir araya geldi.

        İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, köye giden Karadağ, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

        Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karadağ, eski Çanaklı köyüne ulaşımı sağlayacak 5 kilometrelik yeni yol yapılacağını, 13 kilometrelik kısımda da bakım ve onarım çalışması yürütüleceğini belirtti.

        1991'de boşalttıkları köylerine dönecek olmanın mutluluğunu yaşayan köy sakinleri, desteklerinden dolayı Vali Ali Çelik ve Karadağ'a teşekkür etti.

        Çalışmaların 2 ay içinde bitirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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