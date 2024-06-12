Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Şemdinli'de konser verdi

Marşlar ve türküler seslendiren bandoya, dinleyiciler de alkışlarla eşlik etti.

Kapalı Spor Salonundaki konsere, kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yücel Yılmaz, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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