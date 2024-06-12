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        Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Şemdinli'de konser verdi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:02 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:02
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        Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu Şemdinli'de konser verdi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi.

        Kapalı Spor Salonundaki konsere, kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yücel Yılmaz, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Marşlar ve türküler seslendiren bandoya, dinleyiciler de alkışlarla eşlik etti.

        Bando şefinin davetiyle sahneye çıkan öğrenciler de şarkılar seslendirdi.

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