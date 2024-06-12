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        Hakkari'de asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:22
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        Hakkari'de asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Valilikte yapılan toplantıda konuşan Çelik, kentin huzur ve güvenliğinin en öncelikli konularından biri olduğunu söyledi.

        Kentte hırsızlık olaylarında büyük bir düşüşün yaşandığını belirten Çelik, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların geçen yılın aynı döneminde oranla yüzde 50 arttığını vurguladı.

        Kentte 113 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini aktaran Çelik, şu bilgileri verdi:

        "Suça karışmış 34 şahsa işlem yapıldı ve bunlardan 4'ü tutuklandı. Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında düşüş yaşandı. Yine İlimizde son yıllarda artan dolandırılıcık şuçlarına dikkat çekmek istiyorum. Özellikle vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için kurumsal yapısı olmayan mecralardan alış veriş yapmaması gerekiyor. Yol kontrol ve uygulama nokta performanslarına yönelik yapılan incelemeler doğrultusunda yüzde 82 oranında bir perfomans artışı olduğu görülüyor."

        Trafik kurallarının insanları yaşatmak için olduğunu belirten Çelik, "Sürücülerin belirlenen hız limitlerine dikkat etmesi gerekiyor. Özelikle yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla artacak trafik yoğunluğunun da dikkate alınarak kurallara uyulması gerekiyor. Jandarmamız ve polisimiz her zaman olduğu gibi bu dönemde de görevlerinin başında olacak." dedi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmalarına da değinen Vali Çelik, şöyle konuştu:

        "Kaçakçılık suçundan 120 şahıs hakkında işlem yapıldı, bunlardan 10'u tutuklandı. Haklarında arama ve yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalar kapsamında mayıs ayında hırsızlık suçundan 10, dolandırılıcık suçundan 13, öldürme suçundan 6 ve farklı suçlardan aranan 263 şahıs yakalandı. Faaliyetlerde emeği geçen tüm kolluk birimlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize huzur ve sağlık getirmesini diliyorum."

        Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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