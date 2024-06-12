Şemdinli'de yıl sonu sergisi düzenlendi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri hazırladıkları el emeği ürünlerini sergiledi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri hazırladıkları el emeği ürünlerini sergiledi.
Öğretmen evi bahçesindeki serginin açalışında etkinlikler düzenlendi.
Kaymakam Ali Ekber Ateş ve eşi Cansu Ateş, stantları gezerek hazırlanan ürünleri inceledi, kursiyerleri tebrik etti.
Programa, kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.