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        Hakkari'de turizm hareketliliği başladı

        SAYİM HARMANCI - Son yıllarda hakim olan huzur ve güven ortamı sayesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hakkari'de, havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla turizm hareketliliği de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:36 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:36
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        Hakkari'de turizm hareketliliği başladı
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        SAYİM HARMANCI - Son yıllarda hakim olan huzur ve güven ortamı sayesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hakkari'de, havanın ısınması ve doğanın canlanmasıyla turizm hareketliliği de başladı.

        Büyük bölümü dağlık alanlardan oluşan, bakir doğası ve güzellikleriyle dikkati çeken 1720 rakımlı kent, son dönemde doğa turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldi.

        Saklı güzellikleri yeni yeni keşfedilen Hakkari, buzul gölleri, eşsiz manzaraya sahip yaylaları, buzulları, şelaleleri ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine farklı güzellikleri bir arada görme imkanı sunuyor.

        Son günlerde tur şirketleri aracılığıyla kafileler halinde kente gelen ziyaretçiler, doğal güzellikleri keşfedip yürüyüşler yapıyor, tarihi mekanları gezerek yörenin kültürü, tabiatı ve geçmişi hakkında bilgi sahibi oluyor.

        Her yıl gelen turist sayısının arttığı, sosyal hayatın geliştiği ilde yaşanan turizm hareketliliği, ekonominin gelişmesine de katkı sağlıyor.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, kentin doğal güzellikleri, dağları, akarsuları ve vadileriyle çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

        İlde son yıllarda turizm anlamında ciddi hareketliliğin yaşandığına vurgu yapan Çelik, şöyle konuştu:

        "2016'ya kadar ilimize gelen turist sayısı ortalaması yıllık 40 binlerdeyken, bu tarihten sonraki süreçte turist sayısı her yıl arttı. Geçen yıl itibarıyla 110 bin kişi şehrimizi ziyaret etti. Bu büyük bir gelişme. Toplam yıllık gecelik konaklama sayımız şu anda 170 bin bandına kadar gelmiş durumda. Bunlar sadece turizm amaçlı gelenler.

        Bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Hakkari coğrafyası, tabiat güzellikleri ve inanç değerleri açısından birçok turizm faaliyeti için ziyaretçilere imkanlar sunuyor. Kış turizmi bunun ana başlığı. Dağcılar, raftingciler, kampçılar, macera tutkunları Hakkari'ye ciddi anlamda ilgi gösteriyor. Bu bizim açımızdan memnuniyet verici. Barındırdığı ekosistem ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir coğrafyadayız. Bu güzellikleri herkesin paylaşması, bunun da yöre halkına, insanımıza bir katma değer sunacak şekilde istihdama dönüşmesi en temel gayemiz."

        - "Bu ilkti ama son olmayacak"

        Turizmci Güray Mustu da Mersin'den bir grup turistle kente geldiklerini ve bölgenin eşsiz coğrafyasına hayran kaldıklarını belirtti.

        Daha önce hep Karadeniz, Marmara ve diğer bölgeleri gezdiklerini anlatan Mustu, "Hakkari'yi de keşfetmek istedik. İnsanlara bölgenin güzelliklerini göstermek için geldik. Bu ilkti ama son olmayacak. Devamı gelecek. Ziyaretçiler buraların güzelliklerine, doğasına, insanların sıcaklığına şahit oldular. Doğu Anadolu Bölgesi'ne çok geliyordum da buraya ilk defa geldim. Hayran kaldım. Bu bölgenin halkına çok teşekkür ederim. Rehberimiz de buralı. O da bize en iyi şekilde buraları tanıtıyor." diye konuştu.

        Irak'tan gelen Şeyma İsmail de Hakkari'nin eşsiz manzarasının olduğunu ifade ederek, "Buraya daha önce gelmeyenler gelip görsünler. Çok güzel karşılandık. Herkes misafirperver. Çok yere gittim ama burası bambaşka bir yer." dedi.

        ABD'den Chase Jhonson ise "Şehri çok beğendim. Buranın dağları, insanları müthiş. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Çok güzel bir yer. Geldiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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