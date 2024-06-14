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        Yüksekova'da öğrenciler karne aldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 bin 226 öğrenci karne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:58
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        Yüksekova'da öğrenciler karne aldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 bin 226 öğrenci karne aldı.

        Kuruköy İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılan Kaymakam Ömer Çimşit, öğrencileri tebrik etti, başarı diledi.

        Çimşit, ilçedeki 96 okulda 30 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirtti.

        Törene, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, öğrenci ve veliler katıldı.

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