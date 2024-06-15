Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de engelli ve yetim çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı

        Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Kurban Bayramı dolasıyla kentteki yaklaşık 500 engelli ve yetim çocuğa hayırseverlerin yardımıyla ayakkabı ve kıyafet desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de engelli ve yetim çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Kurban Bayramı dolasıyla kentteki yaklaşık 500 engelli ve yetim çocuğa hayırseverlerin yardımıyla ayakkabı ve kıyafet desteğinde bulundu.

        Dernek başkanı Yavuz Aydoğdu, Kurban Bayramı öncesinde kentte yaşayan yaklaşık engelli ve yetim çocuklara bayram hediyelerini dağıttıklarını söyledi.

        Bayram öncesi çocukların sevindirilmesine katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Bu hayra vesile olanlardan Allah razı olsun, yaptıkları hayırları kabul etsin. Bu kampanyalar kapsamında her zaman engelli ve yetim çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dernek olarak kent merkezi, Şemdinli, Derecik, Çukurca ilçelerimizdeki engelli ve yetim çocuklara destekte bulunduk."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Havada korku dolu anlar!
        Havada korku dolu anlar!
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da öğrenciler karne aldı
        Yüksekova'da öğrenciler karne aldı
        Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        DEM Parti, Hakkari'de miting düzenledi
        DEM Parti, Hakkari'de miting düzenledi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Kayyımınızı geri çekin, cesaretiniz va...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Kayyımınızı geri çekin, cesaretiniz va...
        Hakkari'de turizm hareketliliği başladı
        Hakkari'de turizm hareketliliği başladı
        Şemdinli'de yıl sonu sergisi düzenlendi
        Şemdinli'de yıl sonu sergisi düzenlendi