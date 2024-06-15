Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari ve Bitlis'te besicilerin kurbanlık mesaisi devam ediyor

        Hakkari'de canlı hayvan pazarında bayram öncesi hareketlilik sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:43 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari ve Bitlis'te besicilerin kurbanlık mesaisi devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de canlı hayvan pazarında bayram öncesi hareketlilik sürüyor.

        Yeni Mahalle'de kurulan hayvan pazarında besiciler ile vatandaşlar arasındaki sıkı pazarlıklar yapılıyor.

        Besici Mehmet Ali Kuşar, kurbanlıklarda fiyatların uygun olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'na saatler kala hareketliliğin arttığını söyledi.

        Besici Cihan Bahadır da pazarda her bütçeye uygun hayvanın olduğunu ifade ederek "Her yıl bu pazarda hayvan satmak için yerimi alıyorum. İnsanlar daha çok küçükbaş hayvan tercih ediyor. Getirdiğim iki danayı satmaya çalışıyorum." diye konuştu.

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde de besiciler, canlı hayvan pazarına getirdikleri hayvanlarını satmaya çalışıyor

        Çağlayan Mahallesi'nde kurulan pazara gelen besici Fatih Ordukaya, bu yıl durgunluğun yaşandığını belirtti.

        Alıcı bulmakta zorlandıklarını belirten Ordukaya, "Kurbanlıkların fiyatı küçükbaş olarak 10 bin liraya kadar olabiliyor. Müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

        Naif Akay da "İstanbul'da fiyatı 180 ile 190 bin lira olan tosunu burada 110 bin liraya satıyoruz. Küçükbaş hayvanların fiyatı 10-15 bin lira arasında. Vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama fiyatları daha aşağı çekemiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Hakkari'de engelli ve yetim çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı
        Hakkari'de engelli ve yetim çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı
        Yüksekova'da öğrenciler karne aldı
        Yüksekova'da öğrenciler karne aldı
        Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        DEM Parti, Hakkari'de miting düzenledi
        DEM Parti, Hakkari'de miting düzenledi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Kayyımınızı geri çekin, cesaretiniz va...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Kayyımınızı geri çekin, cesaretiniz va...
        Hakkari'de turizm hareketliliği başladı
        Hakkari'de turizm hareketliliği başladı