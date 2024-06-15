Hakkari ve Bitlis'te besicilerin kurbanlık mesaisi devam ediyor

Hakkari'de canlı hayvan pazarında bayram öncesi hareketlilik sürüyor.

Yeni Mahalle'de kurulan hayvan pazarında besiciler ile vatandaşlar arasındaki sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Besici Mehmet Ali Kuşar, kurbanlıklarda fiyatların uygun olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'na saatler kala hareketliliğin arttığını söyledi.

Besici Cihan Bahadır da pazarda her bütçeye uygun hayvanın olduğunu ifade ederek "Her yıl bu pazarda hayvan satmak için yerimi alıyorum. İnsanlar daha çok küçükbaş hayvan tercih ediyor. Getirdiğim iki danayı satmaya çalışıyorum." diye konuştu.