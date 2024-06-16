Hakkari Valisi Ali Çelik şehit ailelerinin bayramını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çelik, Durankaya beldesinde ikamet eden şehit Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak ile şehit Güvenlik Korucusu Kemal Kaplan'ın ailelerini ziyaret etti.

Şehitler için dua eden Çelik, ayrıca Babalar Günü dolayısıyla şehit babası Salih Özatak ve Salih Kaplan'ın günlerini ve bayramlarını kutladı.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirten Çelik, misafirperverlikleri için şehit ailelerine teşekkür etti.