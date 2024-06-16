Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Ali Çelik şehit ailelerinin bayramını kutladı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 17:33 Güncelleme: 16.06.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Ali Çelik şehit ailelerinin bayramını kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Çelik, Durankaya beldesinde ikamet eden şehit Jandarma Teğmen Abdulselam Özatak ile şehit Güvenlik Korucusu Kemal Kaplan'ın ailelerini ziyaret etti.

        Şehitler için dua eden Çelik, ayrıca Babalar Günü dolayısıyla şehit babası Salih Özatak ve Salih Kaplan'ın günlerini ve bayramlarını kutladı.

        Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirten Çelik, misafirperverlikleri için şehit ailelerine teşekkür etti.

        Çelik'e ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ve protokol üyeleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyor
        Yüksekova'da kurban etleri toplanıp, herkese eşit dağıtılıyor
        Hakkari ve Bitlis'te besicilerin kurbanlık mesaisi devam ediyor
        Hakkari ve Bitlis'te besicilerin kurbanlık mesaisi devam ediyor
        Hakkari'de engelli ve yetim çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı
        Hakkari'de engelli ve yetim çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı
        Yüksekova'da öğrenciler karne aldı
        Yüksekova'da öğrenciler karne aldı
        Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Hakkari'de Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        DEM Parti, Hakkari'de miting düzenledi
        DEM Parti, Hakkari'de miting düzenledi