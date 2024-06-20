Hakkari'de dağcılar Sümbül Dağı zirve tırmanışına başladı

Hakkari'de dağcılar, kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı başlattı.

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin organize ettiği etkinlik kapsamında 3 dağcı, Depin mevkisinde bir araya geldi.

Burada tırmanışa başlayan dağcılardan Gıyasettin Tatlı, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak için Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı başlattıklarını söyledi.

Zorlu bir etkinliğin startını verdiklerini belirten Tatlı, şunları kaydetti: