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        Yüksekova'da bir evde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir dairede silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:06
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        Yüksekova'da bir evde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir dairede silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu.

        İlçede yaşayan Fatma B'den haber alamayan arkadaşları, İpekyolu Caddesi'ndeki binanın 4. katındaki evine gitti.

        Kapının açık olduğunu gören ve içeri giren arkadaşları, Fatma B. ile arkadaşı Muhammet U'yu silahla vurulmuş halde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Eve gelen sağlık ekiplerince hayatlarını kaybettikleri belirlenen Fatma B. ile Muhammet U'nun cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

        Evde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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