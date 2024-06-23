Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hakkari-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyü Rez Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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