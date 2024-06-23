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        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 21:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 21:06
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        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Hakkari'de ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Hakkari-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyü Rez Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

        Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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