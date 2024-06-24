Hakkari'deki Han Yaylası, Şırnaklı göçerleri ağırlıyor

SAYİM HARMANCI/MEHMET DAYAN - Huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Han Yaylası, serin havası, soğuk su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle Şırnak'tan gelen göçerleri misafir ediyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Hakkari'de, verimli otlakları ve temiz su kaynaklarıyla göçerlerin tercih ettiği yaylalar, çevre il ve ilçelerden getirilen binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Çukurca ilçesinde, Kazan Vadisi'nden geçilerek ulaşılan Han Yaylası da bölgede güven ortamının sağlanmasının ardından göçer ailelerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Erkekler günün büyük bölümünde küçükbaş hayvanların bakımıyla ilgilenirken, kadınlar da ev işlerinin yanı sıra koyunların sağılmasına yardımcı oluyor, elde edilen sütten peynir ve tereyağı yapıyor.

Han Yaylası'nın güzel ve görülmeye değer bir yer olduğunu belirten Oğuz, "Burada 10 aile var. Bölgede koyunlarımızı otlatıyoruz. Çadırlarımızı kurduk ve burada kalıyoruz. Her şeyden uzaktayız. Sonbaharda tekrar gideceğiz. Sabah ve akşam koyunları sağıyoruz. Sütü peynir ve tereyağı yapıp satıyoruz. Günün neredeyse tamamını hayvanlarla ilgilenip çalışarak geçiriyoruz. Göçerlik zor ama zevkli. Buranın doğası çok güzel. İlk kez geldik ve çok memnunuz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz." dedi.

Çocuklar da eşek ve katır sırtında günde iki kez sağım yapılan noktalara giderek ailelerine yardımcı oluyor.

- "4 kardeş burada hayvancılık yapıyoruz"

Cizre ilçesinden gelen Nihat Dayan ise gittikleri yerlerde çadırlarda kaldıklarını anlatarak, "Biz de iki haftadan bu yana buradayız. Burası serin olduğu için geldik. Verimli otlaklar var. Hayvanlar için buralar çok iyi. Elde ettiğimiz sütten yaptığımız ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz. Sabahtan akşama kadar koyunların peşindeyiz. Günümüz böyle geçiyor. Göçerlik zorlu bir iş ama ekmek kapımız. 4 kardeş burada hayvancılık yapıyoruz." diye konuştu.

Hasan Erçen de yıllardır hayvancılıkla uğraştıklarını dile getirerek, "Hayvanlarımızı genellikle Faraşin bölgesine götürüyorduk. Şimdi de Han Yaylası'ndayız. Bu sene buraya geldik. Hepimiz akraba sayılıyoruz. Suyumuz, otlaklarımız bol. Buralar anlatılmayacak kadar güzel. Göçerlik çok zahmetli bir iş. Günde iki kez koyunları sağıyoruz. Hayvanlarla ilgilenen kişi sayısı az olunca daha zor oluyor." ifadelerini kullandı.