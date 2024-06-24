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        Cennet Cehennem Vadisi'ndeki çöpler temizlendi

        Hakkari'de Cennet Cehennem Vadisi'nde vatandaşların doğada bıraktığı çöpler ekiplerce temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:41 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:45
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        Cennet Cehennem Vadisi'ndeki çöpler temizlendi
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        Hakkari'de Cennet Cehennem Vadisi'nde vatandaşların doğada bıraktığı çöpler ekiplerce temizlendi.

        İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi Uludurok'un yer aldığı vadide vatandaşlar tarafından doğaya bırakılan çöplerin temizlenmesi içinçalışma başlatıldı.

        Ekipler, vadideki yaylada biriktirdikleri çöpleri temizlik aracıyla alarak çöp toplama alanına götürdü.

        Köy sakinlerinden Abdullah Adıyaman, herkesin doğaya sahip çıkması ve çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

        Vatandaşlardan çevreye çöp bırakmamaları ricasında bulunan Adıyaman, "Doğayı korumak hepimizin görevidir. Türkiye'nin birçok yerinden buraya insanlar geliyor. Bu güzel doğaya sahip çıkmamız lazım. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini İl Özel İdaresi tarafından bölgeye konulan çöp konteynerlerine bırakmalarıdır. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. İl Özel İdaresi ekipleri, Cennet Cehennem Vadisine gelerek buradaki çöpleri toplayarak çöp aracıyla götürdüler. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

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