Cennet Cehennem Vadisi'ndeki çöpler temizlendi

Hakkari'de Cennet Cehennem Vadisi'nde vatandaşların doğada bıraktığı çöpler ekiplerce temizlendi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi Uludurok'un yer aldığı vadide vatandaşlar tarafından doğaya bırakılan çöplerin temizlenmesi içinçalışma başlatıldı.

Ekipler, vadideki yaylada biriktirdikleri çöpleri temizlik aracıyla alarak çöp toplama alanına götürdü.

Köy sakinlerinden Abdullah Adıyaman, herkesin doğaya sahip çıkması ve çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.