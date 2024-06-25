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        Hakkari'de çobanlar, karlı arazileri aşarak küçükbaş hayvanları sağıma götürüyor

        Hakkari'de çobanlar, yaylalarda otlattıkları küçükbaş hayvanlarını kar örtüsünün kalkmadığı arazileri aşarak sağımın yapılacağı alanlara götürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:36
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        Hakkari'de çobanlar, karlı arazileri aşarak küçükbaş hayvanları sağıma götürüyor
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        Hakkari'de çobanlar, yaylalarda otlattıkları küçükbaş hayvanlarını kar örtüsünün kalkmadığı arazileri aşarak sağımın yapılacağı alanlara götürüyor.

        Kış sezonununda önceki yıllara oranla daha fazla kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de, yüksek kesimlerdeki bazı bölgelerde kar örtüsü duruyor.

        Havanın ısınmasıyla hayvanlarını yaylalarda otlatan çobanlar da sağım için indirdikleri küçükbaş hayvanları kar örtüsünün bulunduğu alanlardan geçirmek zorunda kalıyor.

        Karla kaplı bölgelerden geçerken zor anlar yaşayan besiciler, belirli noktalarda yapılan sağımın ardından yine bu güzergahı kullanarak hayvanları otlattıkları yaylalara götürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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