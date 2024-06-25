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        Hakkari'de otomobilde 28 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de 28 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:55
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        Hakkari'de otomobilde 28 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'de 28 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yüksekova'da şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Aramada, otomobilin farklı bölümlerine gizlenmiş 28 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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