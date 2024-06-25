Hakkari'de 446 cep telefonu ele geçirildi

Ekipler, yaptıkları aramada kaçak 446 cep telefonu, 30 şarj kablosu ve 30 adaptör ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları sonucunda bir aracı durdurdu.

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