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        Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su hattında meydana gelen arıza giderildi

        Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımdaki içme suyu hattında meydana gelen arızaları giderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:39
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        Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su hattında meydana gelen arıza giderildi
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        Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımdaki içme suyu hattında meydana gelen arızaları giderdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Berçelan Yaylası'ndaki isale hattı, toprak kayması nedeniyle hasar gördü.

        Bunun üzerine bölgeye giden Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 günlük çalışmayla arızayı giderdi.

        Ekipler, Biçer ve Pehlivan mahallelerinde de içme suyu tahliye vanasındaki arızayı da onardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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