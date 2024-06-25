Hakkari'de 3 bin 500 rakımdaki su hattında meydana gelen arıza giderildi

Ekipler, Biçer ve Pehlivan mahallelerinde de içme suyu tahliye vanasındaki arızayı da onardı.

Bunun üzerine bölgeye giden Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 günlük çalışmayla arızayı giderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Berçelan Yaylası'ndaki isale hattı, toprak kayması nedeniyle hasar gördü.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımdaki içme suyu hattında meydana gelen arızaları giderdi.

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