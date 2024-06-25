Hakkari'de hakkında 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahada yürüttükleri kontrollerde 5 farklı suçtan hakkında arama kararı olan ve 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından dün Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.