Hakkari'de hakkında 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahada yürüttükleri kontrollerde 5 farklı suçtan hakkında arama kararı olan ve 39 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı.

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