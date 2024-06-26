Çukurca'da "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" yarın başlayacak

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenecek "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" yarın başlayacak.

Hakkari Valiliği himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince düzenlenen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları tarafından desteklenen festival ile ilçenin tarihi, günlük yaşamı, kültürel değerleri, yemek kültürü, doğa sporları potansiyeli ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amaçlanıyor.

Yarın kayıt işlemleri ile tekerlekli kayak yarışmasıyla başlayacak festivalde, huzur ve güven ortamının sağlandığı Kazan Vadisi'ndeki Han Yaylası'nda Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun desteğiyle ödüllü dağ bisikleti yarışması yapılacak, uçurtma şenliği düzenlenecek.