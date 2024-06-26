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        Çukurca'da "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" yarın başlayacak

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenecek "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:36
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        Çukurca'da "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" yarın başlayacak
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenecek "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" yarın başlayacak.

        Hakkari Valiliği himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince düzenlenen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları tarafından desteklenen festival ile ilçenin tarihi, günlük yaşamı, kültürel değerleri, yemek kültürü, doğa sporları potansiyeli ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amaçlanıyor.

        Yarın kayıt işlemleri ile tekerlekli kayak yarışmasıyla başlayacak festivalde, huzur ve güven ortamının sağlandığı Kazan Vadisi'ndeki Han Yaylası'nda Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun desteğiyle ödüllü dağ bisikleti yarışması yapılacak, uçurtma şenliği düzenlenecek.

        Rus dağcı Roman Abildaev ve dağcı Anastasia Kozlova'nın tırmanış yapacağı festivalde rafting, kano, yamaç paraşütü etkinlikleri, off-road ve motocross gösterisi ile plaj voleybolu turnuvası yapılacak, sanatçılar konser verecek.

        Kentten ve il dışından gelmesi beklenen fotoğrafçılar, ödüllü fotoğraf yarışması için yörenin günlük yaşamını, tarihi mekanlarını, çeltik ve susam tarlalarını, Belat ve Kazan Vadisi ile doğal güzelliklerini fotoğraflayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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