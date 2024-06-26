Şemdinli'de temizlik kampanyası düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çevre temizliği bilincinin oluşturulması amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

"Daha yaşanılabilir bir Şemdinli için ben de varım" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Kaymakam Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Fahri Şakar, asker, polis ve gönüllülerin katılımıyla ilçedeki sokak, cadde ve dere kenarlarında temizlik çalışması yapıldı.

Katılımcılar tarafından toplanarak poşetlere konulan çöpler, kamyonlara yüklenerek bölgeden taşındı.

Belediye Başkanı Şakar, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.