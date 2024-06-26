Hakkari'de farklı suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı
Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.
Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için 8-26 Haziran'da kent genelinde çalışma yapıldı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 57 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tukuklandı.
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