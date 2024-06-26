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        Hakkari'de farklı suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı

        Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 23:44 Güncelleme: 26.06.2024 - 23:44
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        Hakkari'de farklı suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı
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        Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için 8-26 Haziran'da kent genelinde çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 57 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tukuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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