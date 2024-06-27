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        Hakkari'de "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" başladı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:15 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:15
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        Hakkari'de "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" başladı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" başladı.

        Hakkari Valiliğinin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları tarafından desteklenen festivale yurt içi ve dışından doğaseverler, fotoğrafçılar ve sporcular ilçeye geldi.

        İlçede görevli görsel sanatlar öğretmeni Erkan Kanat'ın yağlı boya ve ahşap yakma sanatıyla yaptığı eserler ile Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin ürünlerinin yer aldığı serginin açılmasıyla başlayan festival kapsamında kayaklı koşu yarışması düzenlendi.

        Sporcular, dereceye girmek için ilçenin girişinden Gençlik Merkezi'nin önüne kadar olan parkurda mücadele etti.

        Gençlik Merkezi'nde fotosafari için kayıt yaptıran fotoğrafçılar da ilçenin günlük yaşamını, çeltik ve susam tarlalarını, kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini fotoğraflamaya başladı.

        Kaykamam Mert Kumcu, AA muhabirine, 4 gün sürecek festivalde çeşitli etkinliklerin yapılacağını, pazar günü de Kıraç'ın konser vereceğini söyledi.

        Kumcu, "Tüm doğaseverleri, sporseverleri, sanatseverleri Çukurca'ya, sınırın sıfır noktasına bekliyoruz. Bugün gördük ki beşincisini düzenlediğimiz festivalimize ilgi çok büyük. Uluslararası boyuta taşınmış durumda. İran'dan turistler var. Rusya'dan gelen dağcı ve sporcular var. Tüm vatandaşlarımızı bu festivale davet ediyoruz. Çukurca'da, Hakkari'de, ülkemizde huzur hakim." diye konuştu.

        Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu bölgede ve sınır ötesinde güven ortamının hakim olduğunu, bunun sonuçlarının Çukurca'ya, Hakkari'ye ve ülkeye yansıdığını ifade eden Kumcu, bölgenin görülmesi gereken bir yer olduğunu vurguladı.

        İstanbul'dan gelen fotoğraf sanatçısı Ömer Şahin, her sene organizasyona katıldığını söyledi.

        Bölge halkıyla kalıcı dostluklar kurduğunu dile getiren Şahin, "Bu nedenle düzenli olarak gelip onları ziyaret ediyorum. Bölgeyi gezip hasret gideriyorum. Festival bölgenin tanıtımı açısından Hakkari ve Türkiye için çok önemli bir noktaya geldi. Herkesi yöreye bekliyoruz." dedi.

        Açılışa, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar Çiftçi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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