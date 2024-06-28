Hakkari Valisi Çelik ve protokol üyeleri sporcularla rafting yaptı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali"nin ikinci gününde, Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri, sporcularla rafting yaptı.

Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından desteklenen festivalin ikinci gününde Han Yaylası'nda düzenlenen bisiklet yarışmasında sporcular, Çınaraltı mevkisine kadar pedal çevirdi.

44 kilometrelik parkurun sonunda kadınlarda Sevim Gerçek birinci, Azize Bekar ikinci ve Ekin Ereke üçüncü; erkeklerde Okan Aydoğan birinci, Süleyman Sefa Temel ikinci ve Zana Öztunç üçüncü oldu.