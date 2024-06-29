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        Huzurun hakim olduğu Çukurca, ev sahipliği yaptığı festivalle şenlendi

        SAYİM HARMANCI/MEHMET DAYAN - Huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali"yle şenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:05
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        Huzurun hakim olduğu Çukurca, ev sahipliği yaptığı festivalle şenlendi
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        SAYİM HARMANCI/MEHMET DAYAN - Huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali"yle şenlendi.

        Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından desteklenen festival, kentin yanı sıra il dışından gelen yüzlerce doğasever, sporcu ve fotoğraf sanatçısını buluşturdu.

        Irak sınırında dağlarla çevrili ilçede gerçekleştirilen festivale katılan rafting sporcuları Zap Suyu'nda rafting yaptı, sporcular da güven ortamının sağlandığı Han Yaylası'ndaki bisiklet yarışmasına katılarak bölgede sağlanan huzur ortamının keyfini çıkardı.

        Paramotor, yamaç paraşütü gösterisi ve uçurtma şenliği ile gökyüzünün renklendiği ilçede, fotoğraf sanatçıları da yörenin günlük yaşantısını, kültürel değerlerini, tarihi susam değirmenlerini, kale evlerini, çeltik ve susam tarlalarını ve yaylalarda konaklayan göçerleri fotoğraf karelerine yansıttı.

        Birbirinden renkli etkinliklerle güzel zaman geçiren katılımcılar ve ilçe sakinleri, kurdukları gönül bağıyla kardeşlik duygularını pekiştirdi.

        - "Organizasyonumuz uluslararası boyuta geldi"

        Kaymakam Mert Kumcu, AA muhabirine, festivalin coşkulu geçtiğini ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Han Yaylası'nda ilk kez bir şenliğin düzenlendiğini belirten Kumcu, "Orada dağ bisikleti yarışması yaptık. O bölgede tekrar huzurun hakim olmasını kutladık. O bölge zamanla çok acılar çekti ama şu anda bölgemizde huzur ortamı var. Vatandaşlarımız da huzurlu. Çukurca'nın doğal güzelliklerini görmeyen herkesi Irak sınırındaki bu güzel ilçemize bekliyoruz. Festivalimiz renkli etkinliklerle devam ediyor. Rus dağcı tırmanış yaptı. Organizasyonumuz uluslararası boyuta geldi." dedi.

        Kumcu, ilçenin eşsiz doğal güzelliklerinin bulunduğunu, doğa sporlarının merkezi olmaya aday bir yer olduğunu vurguladı.

        Bu potansiyeli ön plana çıkarmak için etkinlikler yaptıklarını anlatan Kumcu, "Zap Suyu'nun Manavgat'tan bir farkı yok. Çok iyi bir debiye sahip. Önümüzdeki süreçte Türkiye Rafting Şampiyonası Zap Suyu'nda düzenlenecek. İnşallah biz de o alanı rafting, su sporları merkezi alanı haline getireceğiz. Bu etkinlik inşallah ilçemizin tanıtımına katkı sağlar. Türkiye'nin birçok yerinden misafirlerimiz geldiği için esnafımıza da büyük katkısı oluyor. Onlar da 4-5 gün burada konaklıyorlar." ifadelerini kullandı.

        - "Hepimiz kardeşiz, hiçbir ayrımcılık yok"

        Bölgede kaya tırmanışı yapan Rus dağcı Roman Abildaev ise ilk kez geldiği ilçenin çok güzel bir doğaya sahip olduğunu belirtti.

        Çukurca'yı çok sevdiğini dile getiren Abildaev, "İyi kayalık alanları var. Dağları tırmanmaya çok uygun. Farklı ülkelerde tırmanma deneyimim var. Türkiye'deki dağlar yürüyüş ve tırmanış için çok iyi. Festivale ben de davet edildim. Bu dağların çok potansiyeli var. Off-road, bisiklet ve tırmanış için çok uygun bir yer. Umarım bu aktiviteler devam edecektir." diye konuştu.

        Şırnak'tan gelen Agit Bilen de eskiden Han Yaylası'na güvenlik nedeniyle gidilemediğini, şu an rahatlıkla bölgede dolaştıklarını bildirerek, "Allah devlete zeval vermesin. Bölge şu an çok huzurlu. Memleketimiz çok güzel. Hepimiz kardeşiz. hiçbir ayrımcılık yok." dedi.

        Fotoğrafçı Mecit Çevrim de festivalin heyecan verici olduğunu söyleyerek, "Burayı daha önce fark etmiştik. Bakir bir doğası var. Coşkulu akan akarsular, yüksek zirveler ve yöredeki yaşam ilgi çekici. Bol bol fotoğraf çektik. Fotoğraf karelerimize çok güzel şeyler yansıttık. Çukurca küçük bir ilçe. Gelenler yoğunluk oluşturmuş. Bu tür etkinlerin buranın tanınmasını sağladığını düşünüyorum. Fotoğraf için çok malzeme var." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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