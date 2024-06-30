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        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı

        Hakkari'de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 01:58 Güncelleme: 30.06.2024 - 01:58
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        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı
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        Hakkari'de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kent merkezinde 1'i cezaevindeki 14 kişinin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edildi.

        Eş zamanlı 11 adrese 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 13 kişiden 5'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Diğer şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda AK-47 uzun namlulu silah ve bu silaha ait 4 şarjör, pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 3 şarjör, 4 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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