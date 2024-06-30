Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda yakalanan 13 kişiden 5'i tutuklandı

Hakkari'de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kent merkezinde 1'i cezaevindeki 14 kişinin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edildi.