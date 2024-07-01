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        "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" Kıraç konseriyle sona erdi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali", şarkıcı Kıraç'ın konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 00:06 Güncelleme: 01.07.2024 - 00:06
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        "5. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali" Kıraç konseriyle sona erdi
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali", şarkıcı Kıraç'ın konseriyle sona erdi.

        Valiliğin himayesinde Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesince organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları tarafından desteklenen festivalin son gününde konser etkinlikleri yapıldı.

        Festivalin kapanış etkinliğinde sanatçı Yiğit Mahzuni, ilçe meydanındaki konserde şarkılar söyledi.

        Daha sonra sahne alan Kıraç, yoğun ilginin gösterildiği konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, konuşmasında, festivalin kapanışını konserle yaptıklarını söyledi.

        Kentin her yerinin güvenli olduğunu belirten Çelik, güven ve huzur ortamının sağlanması için canlarını feda eden tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi.

        Kaymakam Mert Kumcu da ilçenin doğal güzellikleri ve coğrafyasıyla maceraseverlerin akın ettiği bir bölge olduğunu ifade etti.

        Festival süresince çok sayıda misafiri ilçede ağırladıklarını dile getiren Kumcu, şöyle konuştu:

        "Rusya'dan gelen dağcılarımız, İran'dan gelen fotoğraf sanatçılarımız vardı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimiz 4 gün boyunca Çukurca'nın doğa güzelliklerini keşfetti. Bu yıl ilk defa Han Yaylası'nda etkinliğimiz oldu. Çukurcalı hemşehrilerim orayı çok merak ediyordu. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Katkılarından dolayı İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vali'miz Sayın Ali Çelik ve Belediye Başkanı'mız Nazmi Demir'e teşekkür ederim."

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