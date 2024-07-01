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        Hakkari'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Hakkari'de tır ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:13 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:13
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        Hakkari'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Hakkari'de tır ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kent girişindeki Sere Sola mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 64 BD 169 plakalı tır ile 01 ATF 712 plakalı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada devrilen tırın sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ile minibüsün sürücüsü yaralandı.

        AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, minibüsün çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar araç geçişlerine açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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