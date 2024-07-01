Hakkari'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada devrilen tırın sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ile minibüsün sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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