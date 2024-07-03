Hakkari'de terör nedeniyle boşaltılan köyler yeniden yerleşime açılacak

SAYİM HARMANCI/MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 1995'te terör nedeniyle vatandaşların terk etmek zorunda kaldıkları köylerine dönerek yeniden tarım ve hayvancılık yapabilmeleri amacıyla altyapı çalışmaları yürütülüyor.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği ilçede, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle boşaltılan Kurudere bölgesindeki köylerin eski günlerine kavuşması için Vali Ali Çelik'in talimatıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanına kavuşması için vadideki yolu genişletiyor, DSİ ekipleri de bölgeden geçen derede duvar ve ıslah çalışması yapıyor. Altyapı, elektrik ve diğer projelerin de tamamlanmasıyla köye geri dönüşlerin hızlanması, insanların yıllar sonra terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına dönmesi planlanıyor. Sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde de yıllardır değerlendirilemeyen tarım arazilerinin yeniden ekonomiye kazandırılması, yaylaların küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürüleriyle canlandırılması hedefleniyor.

Kurudere bölgesinde boşaltılan köylere ulaşımın sağlandığı yoldaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Mert Kumcu, AA muhabirine, Kazan Vadisi'nde 3 köyün bulunduğunu söyledi. Söz konusu 3 köyün 1995'te terör nedeniyle boşaltıldığını ancak 2000'li yıllarda bu köylere tekrar dönüşlerin olduğunu anlatan Kumcu, "Vatandaşlarımız özellikle yaz aylarında buraya gelip tarım arazilerini ekiyorlar. Çok verimli topraklar. Biz de bu sene Valimiz Sayın Ali Çelik'in talimatıyla Kazan Vadisi'ndeki 29 kilometrelik yolu asfaltlayacağız. Buradaki yol ve dere çalışmaları İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri tarafından devam ediyor. 30'a yakın iş makinemizle çalışma yapılıyor. Önümüzdeki dönemde vadideki tüm köylerin yolu asfalt olacak şekilde yenilecek. Vatandaşlarımız daha rahat köylerine gidebilecek, tarım arazilerini daha rahat işleyebilecekler." diye konuştu.

- "Bu coğrafya eski günlerine kavuşacak" Vadinin, doğası ve verimli topraklarıyla önemli bir coğrafya olduğunu vurgulayan Kumcu, bölgenin terör nedeniyle yıllarca çok badireler atlattığını ama şu an vatandaşların gönül rahatlığıyla köylerinde tarım yapabildiğini dile getirdi. Söz konusu çalışmalardan sonra vadide etkinlik ve festivaller yapmayı planladıklarını ifade eden Kumcu, şunları kaydetti: "Kazan Vadisi'nden sonra Kurudere bölgesine giden yol ayrımımız var. Buradaki köyler 1995'te terör nedeniyle boşaltılmış. Sonrasında da vatandaşlarımız farklı yerlere göç etmişler. Biz de bu bölgenin yerleşime açılması için çeşitli çalışmalar yürütmeye başladık. Özellikle elektrik, alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kademe kademe vatandaşlarımız köylerine geçecek ve yerleşmeye başlayacaklar. Vatandaşlarımız şu anda köylerine gidebiliyorlar. Ona müsaade ediyoruz ama yıllardır yerleşim olmadığı için yapılar harabeye dönüşmüş, altyapısında sıkıntı var. Bu köylerde önümüzdeki süreçte tarım arazilerini açmayı, sonrasında da tamamen yerleşime açmayı planlıyoruz. Köylerimizi yakın zamanda ziyaret ettik. Yollarında büyük sıkıntılar yok. Bu köylerimize giden stabilize yol var. Orada da yol genişletme çalışması yapacağız, sonrasında da asfaltlayacağız. Bu şekilde bölgenin tamamında yol ile ilgili bir sıkıntı kalmamış olacak. Daha sonraki çalışmalarla bu bölge, bu coğrafya eski günlerine kavuşacak."