Hakkari Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, LGS il birincisini tebrik etti

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 484.938 puanla il birincisi olan Aşti Çetin'i ziyaret etti.

Başarılı öğrencinin evine giden Yılmaz, aldığı puanla il birincisi olmayı başarabilen Çetin ve ailesini tebrik etti.

Öğrencilerin başarısı için yoğun ve planlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Yılmaz, ilin başarı çıtasını da yükseltmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, "Valimizin öncülüğünde temel hedefimiz, öğrencilerimizi günümüzün bilgi, yoğun ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamak. Okullarımızda yaptığımız hazırlık sınavları ve takviye kurslarımızın faydasını görmeye başladık. Öğrencilerimizin başarılarına katkı sağlayan değerli yönetici, öğretmen ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.