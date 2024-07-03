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        Hakkarili öğrenciler yetenek sınavında ter döktü

        Hakkari'de öğrenciler, spor lisesine yerleşmek için yetenek sınavına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:52 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:52
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        Hakkarili öğrenciler yetenek sınavında ter döktü
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        Hakkari'de öğrenciler, spor lisesine yerleşmek için yetenek sınavına girdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen yetenek sınavına 247 öğrenci katıldı.

        Salonda oluşturulan zorlu parkurlarda yarışan öğrenciler, dereceye girmek için ter döktü.

        Spor Lisesi Müdürü Adem Temel, yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

        Parkurları başarıyla geçen 90 öğrencinin spor lisesine yerleşeceğini belirten Temel, "Her yeteneği ortaya çıkarmak için çeşitli istasyonlar kurduk. Bu istasyonlarda başarılı olan öğrencilerimizin orta öğretim başarı puanını ekleyerek öğrencilerimizi alacağız. Amacımız bu çocuklarımızın var olan yeteneklerini biraz daha geliştirip, üniversitelere, oradan da daha güzel başarılara ulaştırmak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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