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        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunda çalışmalar sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, yaz mevsiminde yüksek rakımdaki üs bölgesinin karla kaplı yolunu temizliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:23 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:23
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        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunda çalışmalar sürüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, yaz mevsiminde yüksek rakımdaki üs bölgesinin karla kaplı yolunu temizliyor.

        İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı bölgede ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerliyor.

        3 iş makinesi ve 5 personelle çalışma yürüten ekipler, yolu 10 günde açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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