Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli'de muhtarlarla buluştu

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 09:43 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli'de muhtarlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Şemdinli Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlar, ulaşım, alt yapı, doğalgaz, elektrik, su ve internet hizmetlerinin arttırılması yönündeki taleplerini Vali Çelik'e iletti.

        Muhtarları dinleyen Çelik, çocukların yarınları için hep beraber çalışacaklarını söyledi.

        Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çelik, "İmkanlar dahilinde ilçemizin gelişimi, vatandaşlarımızdan gelen talepler ile mahalle ve köylerimizde yaşanan sıkıntıların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Sorunları kurumlarla iş birliği içerisinde çözüme kavuşturacağız." dedi.

        Toplantıda, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi
        İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Özgür Özel, Şam yolcusu
        Özgür Özel, Şam yolcusu
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Boynundan giren mermi çenesine saplandı! Bunun adı: Mucize!
        Boynundan giren mermi çenesine saplandı! Bunun adı: Mucize!
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Doğum günü sonrası cinayette karar çıktı!
        Doğum günü sonrası cinayette karar çıktı!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunda çalışmalar sürüyor
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunda çalışmalar sürüyor
        Hakkarili öğrenciler yetenek sınavında ter döktü
        Hakkarili öğrenciler yetenek sınavında ter döktü
        Hakkari Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, LGS il birincisini tebrik etti
        Hakkari Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, LGS il birincisini tebrik etti
        Hakkari'de terör nedeniyle boşaltılan köyler yeniden yerleşime açılacak
        Hakkari'de terör nedeniyle boşaltılan köyler yeniden yerleşime açılacak
        21 yıldır ilçedeki leylek ve yavruları, elektrik direğinden sonra yeni cami...
        21 yıldır ilçedeki leylek ve yavruları, elektrik direğinden sonra yeni cami...
        Hakkari'de TIR ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
        Hakkari'de TIR ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı