Hakkari'de engelli kardeşlere hasta karyolası ile tekerlekli sandalye desteği

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde engelli iki kardeşe hasta karyolası ile tekerlekli sandalye hediye edildi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen hasta karyolası ile tekerlekli sandalyeler yüzde 99 engeli bulunan Leyla Sev ile yüzde 95 engeli bulunan Hatice Sev'e teslim edildi.

Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, engellilere yönelik desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

Kentteki tüm engellilere ulaşmayı ve ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladıklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti: