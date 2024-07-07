Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de engelli kardeşlere hasta karyolası ile tekerlekli sandalye desteği

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde engelli iki kardeşe hasta karyolası ile tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:53 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de engelli kardeşlere hasta karyolası ile tekerlekli sandalye desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde engelli iki kardeşe hasta karyolası ile tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen hasta karyolası ile tekerlekli sandalyeler yüzde 99 engeli bulunan Leyla Sev ile yüzde 95 engeli bulunan Hatice Sev'e teslim edildi.

        Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, engellilere yönelik desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

        Kentteki tüm engellilere ulaşmayı ve ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladıklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Hayırseverlerin yardımıyla temin ettiğimiz tekerlekli sandalyeleri ve elektrikli hasta yataklarını ailemize teslim ettik. Leyla ve Hatice kardeşlerimizle bir süre sohbet ettik, taleplerini dinledik. Özel gereksinimli kardeşlerimizi topluma kazandırmak istiyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ederim."

        Sev ailesi de dernek yetkililerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Futbolun zarif yüzü!
        Futbolun zarif yüzü!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki buzul göllerine doğasever ilgisi
        3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki buzul göllerine doğasever ilgisi
        Berçelan Yaylası'ndaki buzul gölleri doğaseverlerin gözdesi oldu
        Berçelan Yaylası'ndaki buzul gölleri doğaseverlerin gözdesi oldu
        Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli'de muhtarlarla buluştu
        Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli'de muhtarlarla buluştu
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunda çalışmalar sürüyor
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolunda çalışmalar sürüyor
        Hakkarili öğrenciler yetenek sınavında ter döktü
        Hakkarili öğrenciler yetenek sınavında ter döktü
        Hakkari Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, LGS il birincisini tebrik etti
        Hakkari Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, LGS il birincisini tebrik etti