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        Hakkari'de asayiş olaylarını değerlendirme toplantısı düzenlendi

        Hakkari'de düzenlenen asayiş toplantısında 30 Haziran-6 Temmuz arasında meydana gelen olaylar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:30
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        Hakkari'de asayiş olaylarını değerlendirme toplantısı düzenlendi
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        Hakkari'de düzenlenen asayiş toplantısında 30 Haziran-6 Temmuz arasında meydana gelen olaylar değerlendirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklama göre, Vali Ali Çelik, valilikteki toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirleriyle bir araya geldi.

        Toplantıda söz konusu tarihler arasında yaşanan olayların önceki yılın aynı dönemine oranla analizini içeren rakamlar incelendi.

        Hırsızlık suçlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93, dolandırıcılık suçlarının da yüzde 29 azaldığını belirten Çelik, trafik kazalarının yüzde 7 azaldığını, narkotik suçlarının ortaya çıkarılması için düzenlenen operasyonların ise yüzde 800 arttığını aktardı.

        Kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 350 arttığına değinen Çelik, çeşitli suçlardan aranan 70 kişinin de yakalandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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