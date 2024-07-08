DEM Parti'nin Van'dan başlattığı yürüyüş Hakkari'de sona erdi

Yürüyüşlerinin sona erdiğini dile getiren Hatimoğulları, eylem, etkinlik ve nöbetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Burada açıklama yapan Hatimoğulları, ülkenin birçok şehrinden insanların katılımıyla kesintisiz yürüyüş yaptıklarını söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu partililer, çarşı merkezine kadar yürüdü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti), İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediyesine görevlendirme yapılmasına tepki için Van'dan başlattığı yürüyüş 6. gününde Hakkari'de son buldu.

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