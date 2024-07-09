Hakkari'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüksekova-Hakkari kara yolunun Dilektaşı köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 30 D 1002 plakalı yolcu minibüsü ile 33 AYM 22 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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