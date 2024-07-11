Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çölemerik Kalesi'nin sırrı kazı çalışmasıyla çözülecek

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de hakim tepede kurulu Çölemerik Kalesi'nde başlatılan arkeolojik kazılarla tarihi buluntuların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çölemerik Kalesi'nin sırrı kazı çalışmasıyla çözülecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de hakim tepede kurulu Çölemerik Kalesi'nde başlatılan arkeolojik kazılarla tarihi buluntuların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

        Dağgöl Mahallesi'nde 3 bin 706 metrekare alana sahip, yüzey kısmına ait kalıntı ve mimari dokusuna ilişkin yeterli bilgi bulunmayan Çölemerik Kalesi'nde tarihi bulguların günyüzüne çıkarılması ve alanın turizme kazandırılması için kazı çalışması başlatıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Valilik ve İl Özel İdaresinin desteğiyle Van Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan çalışmalarda 4'ü arkeolog 16 kişiden oluşan ekip tarafından alanda ilk olarak temizlik yapıldı.

        Arkeolojik kazılara başlanılan kalede tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılarak alanın bir kısmının rekreasyona dönüştürülerek ziyarete açılması planlanıyor.

        Alanda incelemelerde bulunarak İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu'ndan bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, kalenin bulunduğu alanın tarihin ilk dönemlerinde yerleşim yeri olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

        Önceki yıllarda çıkan stellerden, geçmiş topluluklara ilişkin verilerin toplandığını belirten Çelik, "Burada bir jeoradar çalışması yaptırdık. Bu çalışmayla aşağıdaki alanlarda bulunan boşluklar ve yapıya ilişkin verileri görmek mümkün oldu. Belirlenen iki noktada kazı çalışmaları başladı. Amacımız arkeolojik sit alanı olan bu alanda kazı çalışmalarını tamamlayıp kalenin şu anki durumunu ve geçmişine ilişkin verileri toplayabilmek." dedi.

        Alanı bir arkeopark şeklinde gelecek nesillere aktarmak istediklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

        "Görüntü olarak seyir zevki veren bir alanda bulunuyoruz. İnşallah burayı kendi formatına uygun bir düzenlemeyle Hakkarililerimizin, ülkemizin hizmetine sunarız. Yaşadığımız ve biriktirdiğimiz değerlerin üzerinden, yanından, sağından geçiyoruz ama yaşanmışlıkları, anıları, bize ait olan şeyleri unutmaya başlıyoruz. Bunlar geçmişimizin bir parçası. Geçmişimizi iyi öğrenip geleceğe daha iyi bakmak için bir aracı oluyor. Tarihi mekanların restorasyonu, ortaya çıkarılması, görünür kılınması çok değerli."

        - "Burayı bir arkeoparka dönüştürmeyi hedefliyoruz"

        Van Müze Müdürlüğünde görevli arkeolog Orhan Çetin de alanın 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Hakkari Beyleri'nin ikamet merkezi olarak kullanıldığını belirtti.

        Alanın niteliği ve kullanım amacının kazı çalışmalarının ilerlemesiyle tespit edileceğini anlatan Çetin, şöyle devam etti:

        "Her ne kadar kalenin üstü Orta Çağ'a tarihlense de kalenin kuzey eteklerinde yapılan çalışmalardaki buluntular üzerinde yaptığımız incelemelerde son tunç erken demire kadar ulaşan geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir alanda derine doğru seviye seviye inerek başladık. İkinci alanda yer altında mahsen ya da bir koridor olabileceğini düşündüğümüz bir alan var. Bu alanın üzeri betonla kapatılmış. Üzerindeki beton blokları kaldırarak alttaki yapının niteliğini tam olarak anlamlandırabilmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Tespit ettiğimiz başka alanlar da var. Bunlarla ilgili ayrıca sondaj çalışmalarımız olacak. Bu alanla ilgili hayal ettiğimiz Hakkari halkının, bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği bir alan haline getirmek. Burayı, bir arkeoparka ve rekreasyon alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı

        Benzer Haberler

        Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, silahlı saldırıda yaralandı
        Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, silahlı saldırıda yaralandı
        Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı silahlı saldırıda yaraland...
        Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı silahlı saldırıda yaraland...
        Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
        Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
        Hakkari'de koruma çalışmaları sayesinde yaban keçisi sayısı artıyor
        Hakkari'de koruma çalışmaları sayesinde yaban keçisi sayısı artıyor
        Hakkari'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 15 kişi yarala...
        Hakkari'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 15 kişi yarala...
        Yüksekova'da 2 araç, kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı
        Yüksekova'da 2 araç, kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 13 yaralı