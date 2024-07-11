"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari'de ziyarete açıldı

Dört aydır faaliyet yürüttüklerini belirten Akyıldız, "Vitrinler, askerlerimizin ekipmanları, düşman askerlerinin ekipmanları, deniz cephesi, kara cephesi ve askerimizin mektuplarında oluşmakta. Müzemiz bundan önce Yüksekova ilçesindeydi. Müzeye ilgi bugün yoğundu. Buradan Şırnak'a hareket edeceğiz. Ülkemizin tüm şehirlerine gitmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Hakkari'de kapılarını açtı.

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