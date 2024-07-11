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        "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari'de ziyarete açıldı

        Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:43 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:52
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        "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari'de ziyarete açıldı
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        Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Hakkari'ye geldi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Hakkari'de kapılarını açtı.

        Bulvar Caddesi'nde kurulan müzeyi ziyaret edenler, savaş dönemine ait materyal, video ve savaş objelerini yakından inceledi.

        Mobil müze organizasyonu sorumlusu Necmi Can Akyıldız, yaptığı açıklamada, müzenin 7 vitrinden oluştuğunu söyledi.

        Dört aydır faaliyet yürüttüklerini belirten Akyıldız, "Vitrinler, askerlerimizin ekipmanları, düşman askerlerinin ekipmanları, deniz cephesi, kara cephesi ve askerimizin mektuplarında oluşmakta. Müzemiz bundan önce Yüksekova ilçesindeydi. Müzeye ilgi bugün yoğundu. Buradan Şırnak'a hareket edeceğiz. Ülkemizin tüm şehirlerine gitmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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