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        GÜNCELLEME - Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, hayatını kaybetti

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 20:07 Güncelleme: 11.07.2024 - 20:07
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        GÜNCELLEME - Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, hayatını kaybetti
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, yaşamını yitirdi.

        Sevi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

        Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yoğun bakımda tedavi altına alınan Sevi, hayatını kaybetti.

        Sevi'nin ailesi ve yakınları hastane önüne geldi.

        Sevi'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği öğrenildi.

        Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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